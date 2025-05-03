Kartepe Tırmanma Yarışı 2025 Türkiye Şampiyonası'nda Start Aldı

Kartepe Tırmanma Yarışı 2025 Türkiye Şampiyonası'nda Start Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de başladı. 4 ayrı kategoride 21 sporcunun mücadele ettiği yarış, 5,87 kilometre uzunluğundaki parkurda yapılacak.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

Şampiyonanın ikinci ayağında, 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.