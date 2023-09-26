Kartepe'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV 2.Ayak Şampiyonası'nda ödüller verildi

Kartepe'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV 2.Ayak Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen şampiyonada sporcular 13 ayrı kategoride yarıştı ve en hızlı süreyi yakalayanlar ödüllerini aldı.

Kartepe'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV 2.Ayak Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV 2. Ayak Şampiyonası'nda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

Türkiye Enduro ve ATV 2.Ayak Şampiyonası'nın başlama startını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verirken, Kartepe Enduro ve Motocross parkurunda sporcular 13 ayrı kategoride mücadele edildi. 30 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalayan sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Sporcuları tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizde yapılan etkinlikler ilçemizin tanıtımı noktasında büyük katkı vermektedir. Zorlu parkurda sporcularımız büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan yarışma sona erdi. Kartepe'mizin tanıtımı noktasında etkinliklerimiz aralıksız devam edecektir. Dereceye giren sporcularımızı gönülden tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ