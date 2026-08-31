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Beşiktaş evinde fırtına gibi: 6-2

Beşiktaş evinde fırtına gibi: 6-2
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sahasında Çorum FK'yı 6-2 yenerek evindeki 3. hafta galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ve Çorum FK maçlarını kazanarak puan kaybetmedi. Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile derbiye çıkacak.

Beşiktaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı iki maçta da galip gelmesini bildi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, evinde oynadığı Eyüpspor ve Çorum FK maçlarında puan kaybetmedi.

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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