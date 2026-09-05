Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Deplasmanda 2-1 Yendi

Derbi maçta, deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş, rakibini 1 sezonun ardından tekrar yenme başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ligde oynanan maçlarda rakibini deplasmanda en son 2024-2025 sezonunda yenen siyah-beyazlılar, bu akşamki galibiyetle bu sevinci 1 yılın ardından tekrar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı