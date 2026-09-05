Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Deplasmanda 2-1 Yendi

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Deplasmanda 2-1 Yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derbi maçta, deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş, rakibini 1 sezonun ardından tekrar yenme başarısı gösterdi.

Derbi maçta, deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş, rakibini 1 sezonun ardından tekrar yenme başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ligde oynanan maçlarda rakibini deplasmanda en son 2024-2025 sezonunda yenen siyah-beyazlılar, bu akşamki galibiyetle bu sevinci 1 yılın ardından tekrar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajından memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına Meloni'den cevap geldi
Hırsız sandılar, kamerayı izleyince şoke oldular: Meğer restoranı...

Restoranı darmadağın buldular: Hırsız sandılar, gerçek şaşkına çevirdi
Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştü: Durum basit değil

Dünyanın nefesini tutup beklediği görüşmede ilk mesaj umutları kırdı
Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Ünlü isimlerin evleri de listede
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiğin patlaması facia getirdi: Ölü ve yaralılar var