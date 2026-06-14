Haberler

Kartal'da milli maç heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal'da vatandaşlar, A Milli Takım'ın maçını izlemek için sabah erken saatlerde bir araya gelerek kendi imkanlarıyla kurdukları dev ekranlar etrafında toplandı. Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturan futbolseverler, büyük bir coşkuyla takımlarına destek verdi.

Kartal'da vatandaşlar, A Milli Takım'ın maçını izlemek için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Kendi imkanlarıyla kurdukları dev ekranlar etrafında toplanan futbolseverler, ay-yıldızlı ekibimize destek verdi.

Maç saatinden önce Soğanlık'ta kurulan dev ekranda futbol heyecanı yaşamak için alana gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken, sabahın erken saatlerine rağmen oluşan yoğun katılım dikkat çekti. Milli takım heyecanını birlikte yaşayan taraftarlar, karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip etti. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın omuz omuza destek verdiği alanda, tek yürek olan Kartallılar adeta görsel bir şölene imza attı. Maç boyunca süren tezahüratlar ise ilçede adeta bayram havası estirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir
Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den sevindiren haber

Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den haber var
Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

Yere bile sermiyorlar! Servet değerindeki halılar kasada saklanıyor
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Mağlubiyetin nedenini açıklayıp ülkeye de mesaj yolladı
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona