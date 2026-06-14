Kartal'da milli maç heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı

Kartal'da vatandaşlar, A Milli Takım'ın maçını izlemek için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Kendi imkanlarıyla kurdukları dev ekranlar etrafında toplanan futbolseverler, ay-yıldızlı ekibimize destek verdi.

Maç saatinden önce Soğanlık'ta kurulan dev ekranda futbol heyecanı yaşamak için alana gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken, sabahın erken saatlerine rağmen oluşan yoğun katılım dikkat çekti. Milli takım heyecanını birlikte yaşayan taraftarlar, karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip etti. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın omuz omuza destek verdiği alanda, tek yürek olan Kartallılar adeta görsel bir şölene imza attı. Maç boyunca süren tezahüratlar ise ilçede adeta bayram havası estirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı