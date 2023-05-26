Kartal Belediyesi Karlıktepe Spor Parkı'nı açtı

Kartal Belediyesi, Karlıktepe Spor Parkı'nı açarak vatandaşların kullanımına sundu. Parkta basketbol sahası, tenis kortları, koşu ve yürüyüş parkurları, yeşil alanlar, oturma alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların ve gençlerin spora yönelmeleri için ilçede çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kartal Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karlıktepe Spor Parkı vatandaşların kullanımına açıldı. Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların ve gençlerin spora yönelmeleri, başarılı olmaları için ilçe genelinde bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Karlıktepe Spor Parkı gibi tesisleri açmaktaki amacımız sporda başarının önünü açmak" dedi.

İçinde sosyal tesis dışında basketbol sahası ve tenis kortları, koşu ve yürüyüş parkurları, yeşil alanlar, oturma alanları ve çocuk oyun alanları yer alan parkın hizmete girmesi nedeniyle Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından etkinlikler düzenlendi. Tenis turnuvası, sanal gerçeklik gözlüğü, Harlem basketbol gösterisi, atölye etkinliklerinin yanı sıra çocuklar için pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının yapıldığı etkinlikler büyük ilgi çekti.

"TENİS ALANINDA BAŞARILI SPORCULARIN YETİŞMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Etkinliklerde çocuklara yüzlerce top hediye edilirken, parkı ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hem spor yapan çocuklarla ilgilendi hem de parkta dinlenen mahalle sakinleriyle sohbet etti. Parkta diğer alanların dışında iki tenis kortu olduğunu belirten Yüksel, Kartal'dan tenis alanında başarılı olacak çocukların yetişmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Toplam 7 bin 183 metrekare alan üzerine kurulan Karlıktepe Spor Parkı'nın 2 bin 901 metrekaresi yeşil alanlardan oluşuyor. Parkın yeşil alanları, bölgede bulunan diğer yapılardan farklı olarak doğal bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlandı. Kartallı vatandaşlar spor yaparken aynı zamanda parkın diğer imkanlarından da yararlanabilecek.

SOSYAL TESİS DE YER ALACAK

Proje kapsamında inşa edilen idari bina, park kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Bina içinde spor yapmaya gelenler için soyunma ve duş odaları, kadın, erkek ve engelli vatandaşlar için tuvaletler ve idari ofis bulunuyor. Ayrıca bir adet kafeterya da yakın zamanda hizmete açılacak. Böylece vatandaşlar spor yapmanın yanı sıra ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilecek.