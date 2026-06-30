Karslı Şampiyon Boksör İbrahim Müçük Coşkuyla Karşılandı

KAYSERİ'de düzenlenen Mustafa Ünal U15 Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya alan İbrahim Müçük, trenle geldiği memleketi Kars'ta coşkuyla karşılandı.

Mustafa Ünal U15 Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Türkiye Boks Federasyonu tarafından 20-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de düzenlendi. Şampiyonaya Kars'tan katılan İbrahim Müçük (15) 50 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Madalya töreni sonrası Kayseri'den Kars'a trenle dönen şampiyon boksör, garda davul-zurnayla karşılandı. Karşılama töreninde; Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, antrenörler, sporcular ve şampiyon boksörün ailesi yer aldı.

Şampiyon sporcunun karşılanmasında dualar edilip, kurban kesildi. Karşılamaya gelenler halay çekerken, şampiyon boksör, onlarca aracın oluşturduğu konvoyla evine götürüldü.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, İbrahim Müçük'ün başarısından gururlandıklarını söyledi. Başköylü, "Sporcumuzu yürekten tebrik ediyoruz. Zorlu müsabakaların ardından ilimize Türkiye şampiyonluğunu kazandırarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Başta antrenörlerimiz olmak üzere emeği geçen tüm ekibimizi kutluyorum. İnşallah milli takımda da çok daha başarılı olacak. Avrupa ve dünya şampiyonalarının ardından olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek bir sporcu olacağına inanıyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU'

Coşkulu karşılama için teşekkür eden antrenör Öner Osmanoğlu, "İbrahim, 32 sporcunun mücadele ettiği kategoride 5 zorlu maçı kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Özellikle yarı finalde son Türkiye şampiyonunu mağlup etti. Final maçını da kazanarak altın madalyaya ulaştı. Şimdi önümüzde 17 Ekim'de Trabzon'da düzenlenecek U15 Avrupa Şampiyonası var. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Şampiyon sporcunun babası ve Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu başarıda hocalarımızın çok büyük emeği var. Başta Öner Osmanoğlu ve Emin Güneş olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun."

İBRAHİM MÜÇÜK: ZORLU GEÇTİ AMA ŞAMPİYON OLDUM

Türkiye Şampiyonu İbrahim Müçük, " Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Biraz heyecanlıyım. Müsabakalar zorlu geçti ama şampiyon oldum" dedi.

İbrahim Müçük'ün amcası Muhammet Müçük kendisinin de 2008 yılında Kayseri de şampiyon olduğunu belirterek, "2008 yılında Kayseri'de ben Türkiye şampiyonu olmuştum. İbrahim'e 'Ben şampiyon oldum, şimdi sıra sende' demiştim. Bana söz verdi ve sözünü tuttu. Sağ olsun yüzümüzü kara çıkarmadı. Kendisini ve hocalarını gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı