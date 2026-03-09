Haberler

Karşıyaka'nın en zor sınavı

Karşıyaka'nın en zor sınavı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Uşakspor'u yenerek başarılarının 4'te 4 yapan Karşıyaka, bu hafta sonu Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele büyük bir önem taşıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor'u deplasmanda yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka bu hafta en zorlu sınavlarından birine çıkacak. Grupta 53 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, son 13 maçın 12'sini kazanan 52 puanlı takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor'u cumartesi günü Alsancak Stadı'nda ağırlayacak. Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde istikrarlı grafiğini sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor ligde son 3 sezonda Play-Off oynamıştı. Geçen sezon son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu evinde kaçıran Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off finalinde de hüsran yaşamıştı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, Uşakspor deplasmanında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirterek, "Cumartesi günü Ayvalıkgücü ile oynayacağız. Daha iyi bir oyuna ihtiyacımız var. Bu maçtaki performans Ayvalık için yeterli olmayabilir. Ayvalıkgücü oturmuş ve dinamik bir takım, mücadelesi yüksek. Bu yönlerimize çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı