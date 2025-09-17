Haberler

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'ndan Elendi

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'ndan Elendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Karşıyaka, evinde Bursa Yıldırım Spor'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Maçta tek golü 29'uncu dakikada Halil İbrahim kaydetti.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Karşıyaka evinde Bursa Yıldırım Spor'a tek golle mağlup olarak elendi: 0-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maça Karşıyaka yedek ve altyapı ağırlıklı kadroyla çıktı. Yeşil-kırmızılılar Sadri Ege – Arda Baran, Hıdır, Menderes, Yasin, Ensar Sultansuyu, Ahmet Yağız, Berat, Samet Seymen, Doğanay, Adem ilk 11'iyle mücadele etti. Konuk ekip sahada Mertcan – Halil, Efe, Muhammet Talha, Tarık Yusuf, Abdul Kadir, İbrahim Aksu, Berat, Ebu Sıddık, Halil İbrahim, Güneş 11'iyle sahada yer aldı. Bursa Yıldırım Spor'a galibiyet ve turu getiren golü 29'uncu dakikada Halil İbrahim attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu

Günlerdir aranan Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.