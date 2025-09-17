Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'ndan Elendi

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Karşıyaka evinde Bursa Yıldırım Spor'a tek golle mağlup olarak elendi: 0-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maça Karşıyaka yedek ve altyapı ağırlıklı kadroyla çıktı. Yeşil-kırmızılılar Sadri Ege – Arda Baran, Hıdır, Menderes, Yasin, Ensar Sultansuyu, Ahmet Yağız, Berat, Samet Seymen, Doğanay, Adem ilk 11'iyle mücadele etti. Konuk ekip sahada Mertcan – Halil, Efe, Muhammet Talha, Tarık Yusuf, Abdul Kadir, İbrahim Aksu, Berat, Ebu Sıddık, Halil İbrahim, Güneş 11'iyle sahada yer aldı. Bursa Yıldırım Spor'a galibiyet ve turu getiren golü 29'uncu dakikada Halil İbrahim attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor