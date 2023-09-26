Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında yarın saat 17.30'da Bergama Belediyespor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 3'te 3'le başlayan Karşıyaka, Giresun temsilcisi Eynesil'i 3-1, Amasyaspor'u 5-1 ve son olarak da Pazarspor'u 1-0 mağlup etti ve topladığı 9 puanla ligin zirvesine yerleşti. Yeşil-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda ise yarın TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka saatler 17.30'da başlayacak ve bu maçı kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Öte yandan iki takım, geçtiğimiz sezon yine kupada karşı karşıya gelmiş ve yeşil-kırmızılılar rakibini deplasmanda 2-1 yenerek bir üst tura çıkmıştı. - İZMİR