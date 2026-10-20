Karşıyaka, zemin bakımı nedeniyle iki iç saha maçını farklı statlarda oynayacak

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu hafta Söke 1970 SK'yı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak Karşıyaka, karşılaşmanın ardından stadın zemini bakıma gireceği için sonraki iki iç saha maçını farklı yerlerde oynamak zorunda kalacak. Futbol Federasyonu, Kaf-Kaf'ın 7 Kasım'da Bigaspor'la oynayacağı maçı ilk olarak İzmir Atatürk Stadı'na alsa da devreye giren yeşil-kırmızılı yönetim mücadeleyi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na aldırdı. Karşıyaka, bu karşılaşmadan 4 gün sonra 11 Kasım'da çıkacağı Gemlik Sümerbey randevusunu ise aynı tarihte iç sahada Bornova Stadı'nı kullanan Gaziemir Spor'un da maçı olduğu için Aliağa Atatürk Stadı'nda oynamayı planlıyor. Karşıyaka kurmayları maçı Aliağa Atatürk Stadı'nda oynamak için Aliağalı yetkililer ile görüşüyor. İzmir temsilcisi geçen sezon Alsancak ve Bornova statlarının aynı anda bakıma girdiği dönemde iki maçlığına yıllar sonra ilk kez Atatürk Stadı'na taşınmıştı. Grupta bu sezon stadı bakımda olan Balıkesirspor da ilk iki iç saha maçını Aliağa Atatürk Stadı'nda oynarken, Gaziemir Spor ise Bornova Stadı bakıma girince üç maçlığına Altınordu Torbalı Metin Oktay Tesisleri ile Alsancak Stadı'nı kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı