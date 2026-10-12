Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 3'te 3 yaparak play-off yarışına dahil oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk 4 hafta galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, teknik direktörlüğe takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Zafer Uysal getirildikten sonra çıkışa geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, Uysal yönetiminde ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yaparak zafer yürüyüşünü başlattı. İlk 4 haftayı 2 puanla düşme hattı sınırında tamamladıktan sonra taraftar tepkisiyle istifa eden Burhanettin Basatemür'ün yerine Zafer Uysal'a takımı emanet eden Kaf-Kaf, ligde Kepezspor'u deplasmanda 1-0 yenip ilk galibiyetine ulaştı. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1'le geçen Karşıyaka, ligde grupta İzmir'e namağlup gelen Eskişehir Anadolu'ya da şans tanımadı.

KAPTAN ENSAR HAYAT VERDİ

Kepezspor deplasmanında son dakikalarda penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren kaptan Ensar, bu kez frikikten yeşil-kırmızılılara hayati 3 puanı kazandırdı. Defansta görev yapmasına rağmen iki sezondur attığı kritik gollerle Kaf-Kaf'a hayat veren Ensar, 52'nci dakikada frikikten takımını yine 1-0'lık galibiyete taşıdı. Ensar, 2 haftada attığı 2 kritik golle Karşıyaka'ya 6 puan kazandırdı. Ensar golünün ardından sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Ligde Zafer Uysal yönetimindeki son iki maçını Ensar'ın golleriyle kazanan İzmir temsilcisi 6 hafta sonunda puanını 8 yaparak play-off yarışına dahil oldu. Geçen hafta kazanmalarına rağmen ilk 11'de rotasyona giden Zafer Uysal, bu sezon gole hasret kalan Ömer Faruk'u ilk kez keserek yerine 20 yaşındaki Eren Arda'yı oynattı. Uysal, Veysel Karani ve Enes'in yerine yine 11'de ilk defa Tuğay ile Samet Seymen'e göre verdi.

UYSAL: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Karşıyaka'nın dümeninde çıktığı 3 maçı da kazanan teknik direktör Zafer Uysal, daha iyi olacaklarını söyledi. Uysal, "Eskişehir Anadolu karşılaşmasına hafta boyunca iyi bir şekilde hazırlandık. Ancak maç içerisinde planladığımız ve çalıştığımız her şeyi sahaya istediğimiz ölçüde yansıtamadık. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız gol fırsatlarını değerlendiremedik. Buna rağmen oyuncularımızın mücadelesiyle karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hanemize çok değerli 3 puan yazdırdık. Böylesine önemli bir galibiyette, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda bizi yalnız bırakmayan ve maç boyunca desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteği bizim için çok değerli. Önümüzdeki maçlara da en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Karşıyaka ligde pazar günü geçen sezon play-offta elendiği Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı