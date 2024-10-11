Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi'yi 105-88 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi'yi 105-88 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta açılış maçında Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Karşıyaka, devreyi 60-43 önde tamamladı. Ancak, karşılaşmanın ikinci periyodunda Sean McDermott'ın sakatlığı dikkat çekti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Karşıyaka : Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı, Jefferson 4, Webb 23, Boutsiele 8, McCollum 22, Russell 21, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 4, McDermott 6, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 4

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 23, Cook 23, McLemore 10, Muhaymin Mustafa 2, Bleijenbergh 14, Arca Tülüoğlu, Berke Aygündüz, Shittu, Reese 2, Ayberk Olmaz 14

1. Periyot: 29-21

Devre: 60-43

3. Periyot: 86-58

5 faulle çıkan: 39.41 Cooper (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta açılış maçında Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 yendi.

Karşıyaka ligde ilk galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın başında 7-2'lik üstünlük kuran Karşıyaka önünde Cook'la sayılar bulan konuk ekip, 6. dakikada Ayberk'in 3 sayılık basketiyle 15-13 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Karşıyaka, periyodu 29-21 üstün tamamladı.

İkinci periyodun 6 dakikalık bölümünde rakibine sadece 6 sayı şansı veren Karşıyaka, farkı 25 sayıya çıkardı: 52-27. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 60-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, 25. dakikasına 76-54 üstün geçtiği periyodu 86-58 önde bitirdi.

Karşıyaka, müsabakadan 105-88 galibiyetle ayrıldı.

Müsabakanın 2. periyodunda ayak bileğinden sakatlanan Karşıyakalı Sean McDermott müsabakaya devam edemedi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Yerel Haberler Merkezefendi Basketbol Karşıyaka Sigorta Türkiye Güncel Spor

ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz

ABD'nin 2 numarasından 'İran' mesajı: Vururuz

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var

 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu

İçinde kalp krizi geçiren hasta olan ambulansın önünü kesip şoförü yumrukladılar
Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 12 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Son İmparator yönetmeni kim? Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı... Beylerbeyi Sarayı'nı kim yaptırdı? 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? (11 Ekim Milyoner) İzlanda Galler kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İzlanda Galler özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? "Kutsal Roma Cermen İmparatoru", "Avusturya Arşidükü", "İspanya Kralı" ve "Hollanda Lordu" Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleymanın en güçlü rakibi "Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul / Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer / Ömrüm oldukça gönül tahtina keyfince kurul / Sade bir ...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.