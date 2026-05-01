Karşıyaka'da transfer zorluğu: 20 milyon TL'lik transfer yasağı

3'üncü Lig'de 8 yılda 5'inci kez play-offta hüsran yaşayıp üst üste 9'uncu sezon da 2'nci Lig'e dönemeyen Karşıyaka'yı yeni sezon öncesi zorlu bir tablo bekliyor. Yeşil-kırmızılılarda bu ay düzenlenmesi gereken olağan mali genel kurula seçim maddesi eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili karar henüz verilmezken yönetim yeni sezon öncesi transferde terleyecek. Karşıyaka'ya şubat ayında eski futbolcularının alacakları nedeniyle gelen transfer yasağının yeni dosyaların da eklenmesiyle 20 milyon TL bandı üzerine çıkma ihtimali bulunduğu öğrenildi. Ligde bu sezon uygulanan statüyle takımlar transfer yasağını yeni futbolcularla amatör statüde sözleşme imzalama formülüyle çözerken, Kaf-Kaf statü yine değişmez ve yasağı açamazsa bu yola gidecek.

BASATEMÜR VE 11 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Karşıyaka'nın mevcut takımında teknik direktör Burhanettin Basatemür ve 11 futbolcunun sözleşmeleri ise sona erdi. Kaf-Kaf'ta takımın yıldızlarından Ömer Faruk, Mücahit, Alpay'ın yanı sıra Tunay, Murat, Tolga, Doğanay'ın sözleşmeleri bitti. Sezon içinde Fenerbahçe'ye satılan Adem, haziran ayında yeni takımına katılacak. Kiralık olarak gelen Yasin, Onur, Yakup Arda kulüplerine dönecek. Özellikle hücum hattındaki Ömer Faruk, Yasin, Mücahit gibi oyuncuların serbest kaldığı Karşıyaka'da Erhan, Ensar, Berat, Cumali, Harun, Hıdır, Hüseyin, Sadri Ege, Samet Seymen, Yusuf Gassan ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alıp yeni sezonda kasım ortasında sahalara dönecek Erol'un kontratları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı