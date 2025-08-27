Karşıyaka, Yeni Sezon Öncesi Yabancı Antrenörle Güçlendi

Karşıyaka, Yeni Sezon Öncesi Yabancı Antrenörle Güçlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, kadrosunu 10 transferle yenileyip teknik heyetinde de yabancı antrenör Milos Obranovic'i göreve getirdi. Obranovic, daha önce önemli takımlarda görev yapmış bir isim.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 6'sı yabancı 10 transferle kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Karşıyaka teknik heyete de yabancı takviye yaptı. Geçen hafta takımda yıllardır görev alan yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ve teknik kadrodan iki isimle yollarını ayıran Kaf-Kaf, antrenör Faruk Beşok'un yardımcılığı görevine Milos Obranovic'i getirdi. 37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı daha önce Kızılyıldız, Darüşşafaka, Banvit gibi takımlarda görev alıp, son sezonu BK Jahorina'da tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
12 milyon euroluk takım Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran takımın toplam değerine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetmen Selim Evci'ye taciz suçlaması! Festival iptal edildi, film yayından kaldırıldı

Ünlü yönetmen için skandal iddia! Film apar topar yayından kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.