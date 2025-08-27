Karşıyaka, Yeni Sezon Öncesi Yabancı Antrenörle Güçlendi
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, kadrosunu 10 transferle yenileyip teknik heyetinde de yabancı antrenör Milos Obranovic'i göreve getirdi. Obranovic, daha önce önemli takımlarda görev yapmış bir isim.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 6'sı yabancı 10 transferle kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Karşıyaka teknik heyete de yabancı takviye yaptı. Geçen hafta takımda yıllardır görev alan yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ve teknik kadrodan iki isimle yollarını ayıran Kaf-Kaf, antrenör Faruk Beşok'un yardımcılığı görevine Milos Obranovic'i getirdi. 37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı daha önce Kızılyıldız, Darüşşafaka, Banvit gibi takımlarda görev alıp, son sezonu BK Jahorina'da tamamladı.
