Karşıyaka Yelken Tesisleri Krizi Çözüldü

İZMİR'in en eski spor kulübü Karşıyaka'nın yelken şubesinin yaklaşık 80 yıldır kullandığı ilçede Yalı Caddesi'nde bulunan yelken tesisleriyle ilgili çifte tahsis krizi çözüldü. Kulübün yıkılan Yalı Tesisleri ve Karşıyaka İlçe Stadı'yla ilgili 10 yıllık sözleşmesinin bittiği dönemde Karşıyaka'nın kullanımındaki alanı adres gösterip tescil ettirerek tesiste yelken şubesiyle iç içe faaliyet göstermeye başlayan İzmir Kano Kürek Yelken Kulübü, tesisten ayrıldı. Yeni kurulan kulüple Karşıyaka'nın yelken şube yöneticileri arasında geçen nisan ayında yaşanan arbede ve kapı kilitlerinin kırılarak içeri girilme görüntüleri kamuoyunda paylaşılmıştı.

Türk yelken tarihine önemli katkılar sağlayan Karşıyaka'nın Yalı'daki tesislerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yeşil-kırmızılı camia kısa süre içinde tek yürek olmuştu. Karşıyaka taraftarları, hem sosyal medya hem de yelken tesislerinde yaptıkları eylemlerle Yalı'daki tesislerin sadece Karşıyaka Spor Kulübü'ne ait olduğunu haykırmıştı. Karşıyaka yönetimi ve Karşıyaka dernekleri de tesisle ilgili açıklamalar yapmıştı. Aynı zamanda Karşıyaka'nın eski yöneticisi de olan Eski AK Parti İzmir İl Başkanı ve Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve yönetimin girişimleri sonrası bürokratik engeller de aşılırken, yeni kurulan kulüp tesisi terketti. Karşıyaka, yelken tesislerinde geçen hafta TYF Ilca Master Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı. Organizasyonda ödülleri Eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu vermişti.