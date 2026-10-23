Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karşıyaka yarın Söke 1970'i konuk edecek, 9 puanla 9'uncu sırada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka yarın Söke 1970'i konuk edecek, 9 puanla 9'uncu sırada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Söke 1970 SK'yı konuk edecek. 9 puanla 9'uncu sıradaki yeşil-kırmızılılarda Ensar ve Berat sakat; Zafer Uysal yönetimindeki Kaf-Kaf son 3 maçta gol yemeden 7 puan topladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka yarın Söke 1970 SK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda Ensar ve Berat'ın sakatlıkları bulunuyor. Ligde teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde son 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayan Kaf-Kaf'ın 9 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip zirvenin 8, play-off potasının 5 puan gerisinde 9'uncu sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta tek galibiyetle yetinen Söke 1970 son 5 haftadır kazanamasa da bu periyotta 4 beraberlik aldı. Aydın ekibinin 7 puanı var.

Karşıyaka'nın teknik patronu Zafer Uysal, "Tribünlere gelen taraftarlarımız mücadele gücü yüksek bir Karşıyaka'yı sahada görecekler. Bizim için mücadele ön planda olacak. Rakipten daha çok koşacağız, rakipten daha çok kazanmayı isteyeceğiz. Biz de maçlarımızı bol gollü kazanmak istiyoruz. Ancak skor ne olursa olsun şuan en önemli şey 3 puanı hanemize yazdırmamız. Bizim üst sıralarla makası daraltmamız gerekiyor. Yarışın içine dahil olduğumuzda psikolojik olarak da rahatlayacağız. Karşıyaka'nın olması gereken konum üst sıralar. Taraftarımızın önünde coşkulu bir oyunla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

"Manisa da AK Parti'ye geçecek" iddialarına belediye başkanından yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu

CHP'den istifa etti! Yeni Parti'ye İstanbul'da ilk belediye
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
30 bin liralık borç için 5 milyon istemişlerdi! Tutuklanan tetikçinin yaşına bakın

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişti! Tetikçinin yaşına bakın
Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!