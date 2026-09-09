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Karşıyaka'ya potada Carey müjdesi

Karşıyaka'ya potada Carey müjdesi
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BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu 9 takviyeyle yenileyen Karşıyaka transfer yasağını kaldırarak oyuncularına lisans çıkarmak için en önemli adımı attı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu 9 takviyeyle yenileyen Karşıyaka transfer yasağını kaldırarak oyuncularına lisans çıkarmak için en önemli adımı attı. Yeşil-kırmızılı yönetim, kulübün FIBA'da kesinleşen en önemli borç dosyası olan Vernon Carey krizini çözüme bağladı. Karşıyaka'da 2023-24 sezonunda forma giyerek ağır sakatlık yaşadıktan sonra Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) kanalıyla oynamadığı 2024-25 sezonundaki tüm kontratının ücretini de almaya hak kazanan ABD'li pivotla anlaşmaya varıldı. Kaf-Kaf'a bu yıl transferler konusunda destek olan eski genel menajer Selim Çınar, oyuncunun menajerleri ve avukatlarının yanı sıra FIBA yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrası dosyayı çözüme ulaştırdı.

Kulübün son genel kurulunda 1 milyon 466 bin 337 Dolar (71 milyon TL) olarak açıklanan Carey'e borç, taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde 725 bin Dolar'a indirildi. Başkan Yiğit Tusder yönetiminin yaratılan kaynakla anlaşma kapsamında 425 bin dolar ödeme yaparak dosyanın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı öğrenildi. Diğer borç da 7 aylık takside bölündü. Carey dosyasında 741 bin Dolar tasarruf sağlayıp krizi çözen Karşıyaka, FIBA'daki diğer borç dosyalarını da kapatarak transfer yasağını kaldıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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