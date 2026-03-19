Karşıyaka'ya bayram morali

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 5 maçını kazanan Karşıyaka'ya bayram müjdesi geldi. Geçen hafta takıma Uşakspor ve Altay galibiyetlerinin 65 bin 500 TL tutarındaki primlerini yatıran futbol şube yönetimi, eski başkan Azat Yeşil'in desteği ile oyunculara peşinat ödemesi de yapıp bayram tatiline moralli girmelerini sağladı. 7 Nisan tarihine olağanüstü genel kurul kararı alan yeşil-kırmızılılarda, futbolda final haftalarında olan takımın seçim sürecinden etkilenmesini istemeyen futbol şube yönetimi, takımı antrenmanda ziyaret ederek destek verdi. Bayram tatiline moralli çıkan Kaf-Kaf, normal sezonun son 5 maçı öncesi kenetlenip finallere odaklanacak. Takımda teknik direktör Burhanettin Basatemür ve futbolcuların, yönetimin desteği ile oldukça mutlu oldukları öğrenildi.

