Karşıyaka'ya bayram morali

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 5 maçını kazanan Karşıyaka, futbol şube yönetiminin sağladığı prim ve peşinat ödemeleri ile bayram tatiline moralli girdi. Takım, final haftalarına odaklanarak destek toplamaya devam ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 5 maçını kazanan Karşıyaka'ya bayram müjdesi geldi. Geçen hafta takıma Uşakspor ve Altay galibiyetlerinin 65 bin 500 TL tutarındaki primlerini yatıran futbol şube yönetimi, eski başkan Azat Yeşil'in desteği ile oyunculara peşinat ödemesi de yapıp bayram tatiline moralli girmelerini sağladı. 7 Nisan tarihine olağanüstü genel kurul kararı alan yeşil-kırmızılılarda, futbolda final haftalarında olan takımın seçim sürecinden etkilenmesini istemeyen futbol şube yönetimi, takımı antrenmanda ziyaret ederek destek verdi. Bayram tatiline moralli çıkan Kaf-Kaf, normal sezonun son 5 maçı öncesi kenetlenip finallere odaklanacak. Takımda teknik direktör Burhanettin Basatemür ve futbolcuların, yönetimin desteği ile oldukça mutlu oldukları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda