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Karşıyaka Voleybol, Zeynep Özcuraş'ı Kadrosuna Kattı

Karşıyaka Voleybol, Zeynep Özcuraş'ı Kadrosuna Kattı
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Karşıyaka Voleybol, 2007 doğumlu smaçör Zeynep Özcuraş'ı transfer ederek yeni sezon için kadrosunu güçlendirdi. Takım, Sultanlar Ligi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Karşıyaka Voleybol, 2007 doğumlu smaçör Zeynep Özcuraş'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz, Defne Başyolcu, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces Opn'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, şimdi smaçör pozisyonuna bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Beta Spor Kulübünde forma giyen 2007 doğumlu, smaçör Zeynep Özcuraş'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Beta Spor Kulübünde forma giyen 2007 doğumlu, smaçör Zeynep Özcuraş 2024 - 2025 Sezonunda takımımızda forma giyecek. Aramıza hoş geldin Zeynep" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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