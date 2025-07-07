Karşıyaka Voleybol Takımı Yeni Sezon Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

KARŞIYAKA'da futbol ve basketbol takımlarında yaşanan belirsizliğin aksine yeni sezon öncesi yerli oyuncu kadrosu şimdiden büyük oranda hazır olan Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımı antrenmanlara 1 Temmuz'da başladı. Şube Başkanı Onur Güner idaresindeki Kaf-Kaf, geçen sezon takımı çalıştıran deneyimli antrenör Onur Çarıkçı ile yola devam edecek. İzmir ekibi ayrıca geçen sezon altyapı koordinatörlüğü ve 2'nci Lig'deki yeşil-kırmızılı takımı çalıştıran Alper Kemal Kaygusuz ile de yola devam ediyor.

Karşıyaka'da yönetim teknik ekibe de takviyeler yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüp, Onur Çarıkcı'nın ekibine Emre Öztürk, Egemen Çiftçi ve Birkan Bacalı gibi isimleri dahil etti. Karşıyaka bu takviyeleri, "Yeni sezona daha güçlü girmek için teknik ekibimize yeni isimler kattık. Başka kulüplerden aramıza katılan antrenör arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, birlikte güzel başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Karşıyaka Voleybol ailesi her geçen gün büyüyor, güçleniyor!" ifadelerini kullanarak duyurdu.