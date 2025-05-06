Karşıyaka Voleybol, Miray Gözübüyük ile Yollarını Ayırdı

Karşıyaka Voleybol, smaçör pozisyonunda oynayan Miray Gözübüyük ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız, Dilara Gedikoğlu ve İklimya Demir'e veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan Miray Gözübüyük ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR