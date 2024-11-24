Karşıyaka ve Kahramanmaraşspor 2-2 Beraberliğiyle Sahadan Ayrıldı
TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında İzmir'de oynanan karşılaşmada Karşıyaka, konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kaldı. Goller Yasin Reis ve Adar Aygür (Kahramanmaraşspor), Mert Yusuf Torlak ve Enes Nalbantoğlu (Karşıyaka) tarafından kaydedildi.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Cankut Gönenç, Eren Hadak
Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Ali Sinan Gayla (Bedran Ekin dk. 58), Erdal Öztürk, Enes Nalbantoğlu, Aygün Özışıkyıldız (Bedirhan Altunbaş dk. 34), Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç (Yasin Ozan dk. 67), Mert Yusuf Torlak
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Kahramanmaraşspor: Olcay Toplu, Bilal Özer, Emre Kars, Ali Karnapoğlu, Burak Özsoy, Yasin Reis (Muhammet Tayyip Taşçi dk. 83), Emre Aydın (Kemal Bayrak dk. 77), Mustafa Arda Mutlu (Serdar Yıldırım dk. 67), Adar Aygür, Miraç Türkyılmaz, Berkcan Cengiz (Batuhan Varlık dk. 46)
Teknik Direktör: Kadir Ardıç
Goller: Yasin Reis (dk. 14), Adar Aygür (dk. 40) (Kahramanmaraşspor), Mert Yusuf Torlak (dk. 66), Enes Nalbantoğlu (dk. 90+8) (Penaltı) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Ferdi Burgaz, Mert Yusuf Torlak (Karşıyaka), Olcay Toplu, Burak Özsoy (Kahramanmaraşspor) - İZMİR