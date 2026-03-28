Karşıyaka ve Eskişehirspor taraftarları dünya barışı için kenetlenecek

3. Lig'de oynanacak Karşıyaka-Eskişehirspor maçı öncesi taraftarlar, Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesinden yola çıkarak barış mesajı verecek. Maçta gökyüzüne barış simgesi güvercinler bırakılacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Karşıyaka-Eskişehirspor maçı öncesi iki takım taraftarları dünya barışına dikkat çekecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesinden yola çıkarak barış mesajı vermeye hazırlanan Karşıyakalı ve Eskişehirsporlu taraftarların stadyumda gökyüzüne barışı simgeleyen güvercin bırakacağı bildirildi.

Taraftarların yaptığı açıklamada, "Çocuklar ölmesin. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'. Bir çocuk ölüyorsa insanlık kaybeder. Bizim görevimiz çocuklara savaş değil barış dolu bir gelecek bırakmaktır. Karşıyaka-Eskişehirspor maçında iki takımın taraftarları barış için omuz omuza olacak. Maç öncesinde orta sahada tribün liderleri birlikte mesaj verecek ve gökyüzüne bırakılacak güvercinler tüm dünyaya barış çağrısı yapacak. Bu sadece bir maç değil, insanlığa verilen net bir mesajdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Daha 17 yaşında: 'Baba' yalanı Suriyeli genci kurtaramadı

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı