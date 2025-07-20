Karşıyaka, Transfer Hamleleriyle Güçleniyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, dış transferde Kütahyaspor'dan ön libero Alpay Eroğlu, Uşakspor'dan stoper Erol Zöngür, Somaspor'dan orta saha Mücahit Aslan, Adana 01 FK'dan kaleci Tunay Meral, Beykozspor'dan forvet Hamza Küçükköylü'yü kadrosuna kattı. Altyapısından Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı ekibe, yeni sezonda kadrosuna katmak için hücum hattına da önemli bir ismin önerildiği öğrenildi.

Yeni sezonda yepyeni bir takım ile mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka'da yönetime geçen sezon Sebat Gençlik Spor'da forma giyen 29 yaşındaki Samet Bulut'un önerildiği bildirildi. Futbola Hollanda da başlayan Samet Bulut, geçen sezon Karadeniz ekibinde 29 lig maçında 22 kez fileleri havalandırdı. Sezonu 33 maçta 24 golle tamamladı. Sebat ekibi için yeni sezon öncesi maddi konularda anlaşamayan Samet Bulut için Eskişehirspor ve Orduspor 1967'nin de devrede olduğu öğrenildi.