Karşıyaka, Transfer Döneminin Son Gününde Doğanay Avcı'yı Kadrosuna Katıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen sezonki kadrosunu Ferdi dışında tamamen yenileyen Karşıyaka transfer döneminin son gününde son takviye hamlesi olarak genç kanat oyuncusu Doğanay Avcı'yla sözleşme imzaladı. Kariyerine Balıkesirspor altyapısında başlayan 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Balıkesirspor'da 2'nci Lig ve 3'üncü Lig tecrübeleri yaşayan sol kanat, Çaykur Rizespor'un ise 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

