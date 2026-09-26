Haberler

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, TFF 3. Lig'de sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli'de Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu. Gaziemirspor'un Mustafa Çalışkan'ın 84. dakikadaki golüyle kazandığı maçta iki takımın teknik direktörleri ile bir oyuncu kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Muhammet Taha Onat, Burak Celep, Batuhan Akkuş

Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Aykut Çolakoğlu, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yiğit Evin dk. 87), Süleyman Enes Karakaş (Eren Arda Şan dk. 60), Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (Fehmi Koç dk. 75), Gökdeniz Tandoğan (Selim Demirci dk. 75), Mevlüt Can Kaynak, Berat Şahin (Muhammed Altunbay dk. 87)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Anıl Doyuran, Onur Şirin, Kadir Ötçeken (Işıkcan Koca dk. 76), Enes Filiz (Sedat Yahşi dk. 78), Mehmet Alperen Kızkapan, Kemal Güzel, Gökhan Bozca (Miraç Furkan Türközü dk. 67), Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaranoğlu (Ege Batur dk. 67)

Teknik Direktör: Çağdaş Çabak

Gol: Mustafa Çalışkan (dk. 84) (Gaziemirspor)

Kırmızı Kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Çağdaş Çabak (Teknik Direktör) (Gaziemirspor), Burhanettin Basatemür (Teknik Direktör) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Işıkcan Koca (Gaziemir SK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı

Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda paylaşımı geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de tatlıcıda saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı

Tatlıcıda çalışırken kabusu yaşadı! 15 kişi aynı anda saldırmış
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp 'Aziz Baba' dedi

Fotoğraf ayrı paylaşıma düştüğü not ayrı bomba
Uçuruma yuvarlandı, yetmedi arılar saldırdı! 5 saat sonra acı haber geldi

Ölümün böylesi! Uçuruma yuvarlandı, yetmedi arılar saldırdı
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

"Bakan istifa edecek" diyen gazeteci hakkında karar verildi
Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı

Bombalı araçla gelip katliam yaptılar: Çok sayıda polis can verdi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi

Salah oturunca meşhur olmuştu! Son iddia bomba
Gaziantep beyranı dünyanın en iyi 2'nci çorbası seçildi! Ustalar itiraz etti: Beyran çorba değil, yemek

Dünyanın en iyi 2'nci çorbası seçildi! Ustalar ise itiraz ediyor