Karşıyaka, TFF 3. Lig'de sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli'de Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu. Gaziemirspor'un Mustafa Çalışkan'ın 84. dakikadaki golüyle kazandığı maçta iki takımın teknik direktörleri ile bir oyuncu kırmızı kart gördü.
TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Muhammet Taha Onat, Burak Celep, Batuhan Akkuş
Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Aykut Çolakoğlu, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yiğit Evin dk. 87), Süleyman Enes Karakaş (Eren Arda Şan dk. 60), Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (Fehmi Koç dk. 75), Gökdeniz Tandoğan (Selim Demirci dk. 75), Mevlüt Can Kaynak, Berat Şahin (Muhammed Altunbay dk. 87)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Anıl Doyuran, Onur Şirin, Kadir Ötçeken (Işıkcan Koca dk. 76), Enes Filiz (Sedat Yahşi dk. 78), Mehmet Alperen Kızkapan, Kemal Güzel, Gökhan Bozca (Miraç Furkan Türközü dk. 67), Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaranoğlu (Ege Batur dk. 67)
Teknik Direktör: Çağdaş Çabak
Gol: Mustafa Çalışkan (dk. 84) (Gaziemirspor)
Kırmızı Kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Çağdaş Çabak (Teknik Direktör) (Gaziemirspor), Burhanettin Basatemür (Teknik Direktör) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Işıkcan Koca (Gaziemir SK)