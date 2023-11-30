Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta gol krallığında lider

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta kaydettiği 21 golle bu alanda grubunun en iyi takımı konumunda bulunuyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bu sezon gol yollarında gösterdiği etkili performansla dikkat çekmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu sezon ligde oynadığı 11 maçın 9'unda skor üretmeyi başarırken, bu müsabakalarda da toplam 21 gol atmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, 12 haftalık süreçte kaydettiği bu 21 golle grubunda en fazla gol atan takım olmayı başardı. Karşıyaka'yı ise 20 golle Batman Petrolspor en yakından takip eden takım konumunda bulunuyor. Öte yandan Karşıyaka, bu sezon sadece Elazığspor (0-0) ve Turgutluspor (0-1) mücadelelerinde gol üretmeyi başaramadı.

Enes ve Yasin'den 11 gole katkı

Karşıyaka'nın bu sezon gollerine yaz transfer döneminde takıma katılan Yasin Ozan ve Enes Nalbantoğlu damga vurmaya devam ediyor. 32 yaşındaki tecrübeli golcü Yasin, Eynesil (1), Pazarspor (1), Batman Petrolspor (1), Anadolu Üniversitesi (1) ve Efeler 09 (2) maçlarında rakip fileleri havalandırırken, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ise Amasyaspor FK (2), Eynesil (1), Ergene Velimeşe (1) ve Efeler 09 (1) müsabakalarında gol atmayı başardı. Böylece Yasin 6, Enes ise 5 gol atmayı başardı. - İZMİR