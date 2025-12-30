Burhanettin Basatemür: '3-4 transfer yapacağız'

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, devre arası transfer döneminde hücum hattına 1 ya da 2 oyuncu, sol beke 1 ve orta sahaya da 1 transfer gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk yarısında Karşıyaka, oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Burhanettin Basatemür da hem takımın ortaya koyduğu performansı ele aldı hem de transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk yarıya iyi bir şekilde başladıkları ve iyi bir şekilde bitirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Basatemür, "1 maç hariç genel olarak skor anlamında memnunuz. Tabii lig bu sezon ilk defa farklı bir şekilde oynandı. Ligin 10. haftasında cezalar açıklandı ve bu durum güç dengesini biraz değiştirdi. Aslında farklı bir lig oynadık. Son 5-6 maçta süreç biraz daha farklı ilerledi ancak buna rağmen o bölümde de sadece 1 maç bizi etkiledi. Onun dışında bu süreci sorunsuz şekilde tamamladık. Oyuncularımızın çalışması, temposu, karakteri ve mücadelesi çok iyiydi. Genel olarak taraftarımızla ciddi bir bütünleşme yaşandı. Taraftarımız yeniden takıma sahip çıktı ve şu an camiada güçlü bir sahiplenme var. Bu bizim için çok daha önemli. Herkesin kendi işini iyi yaptığı bir sistem ve düzen kurmaya çalışıyoruz. Bu sağlandığında başarının zaten kendiliğinden geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Dört oyuncumuz geri dönüyor"

Ceza alan oyuncuların da döndüğünü hatırlatan Basatemür, "4 oyuncumuz geri dönüyor. Yapacağımız 3 ya da 4 takviye ile birlikte ikinci yarıya başlayacağız. Cezalar nedeniyle takım olarak farklı bir kimliğe bürünmek zorunda kaldık ve ister istemez etkilendiğimiz maçlar oldu. Bunun temel sebebi buydu. Yoksa oyun olarak yine iyiydik; kaybettiğimiz maçta bile oyuna çok iyi başladık. Ancak futbol bir skor oyunu. Golü bulamadığınızda maç çok farklı yönlere gidebiliyor. Bu durumun çözümü, oyuncularımızın geri dönmesiyle birlikte büyük ölçüde ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızın tavrı çok önemli"

Mağlubiyetten galibiyete dönebilmenin çok ama çok değerli olduğunu söyleyen Burhanettin Basatemür, "Bu durum takımın gücünü, oyunu bırakmama alışkanlığını ve mücadelesini net şekilde gösteriyor. Taraftarımızın özellikle iç sahadaki maçlarda verdiği ekstra motivasyon çok önemliydi. Geriye düşülebilir ama o anlarda da takımı desteklemeye devam etmek büyük önem taşıyor çünkü genç bir takımız. Olumsuz tepkiler olsaydı, bu geri dönüşler çok daha zor olabilirdi. Taraftarımızın olumlu yaklaşımı, oyuncularımızın maçı bırakmaması ve fiziksel üstünlüğü sayesinde bu maçları çevirmeyi başardık" dedi.

"Hücuma 1-2 transfer yapacağız"

Yapılacak takviyelerle alakalı da bilgi veren Basatemür, "Transfer konusunda ise hücum bölgesine mutlaka bir veya iki oyuncu alacağız. Sol bekimiz takımdan ayrıldı, bu nedenle oraya alternatif bir sol bek transfer etmeyi düşünüyoruz. Ayrıca orta sahaya da bir oyuncu takviyesi planlıyoruz" cümlelerine yer verdi. - İZMİR