Karşıyaka Takımı Kordon'da Stres Attı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka takımı, Alsancak Kordon'da birlikte akşam yemeği yedi. Transferde takviye arayışlarına devam eden takımın gündeminde orta saha ve stoper transferleri bulunuyor.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karşıyaka takım halinde Alsancak Kordon'da stres attı.
Yeşil-kırmızılılar, yönetim kurulundan Rıdvan Gürgönül'ün davetlisi olarak Kordon'da birlikte akşam yemeği yedi. Organizasyona takım, teknik heyet ve futbol şubesi katıldı. Transferde son olarak Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Mert Torlak'ı kiralayan Kaf-Kaf'ta kadroya takviye arayışları sürüyor. Şimdiye kadar 8 takviye yapan İzmir temsilcisinin gündeminde orta saha ve stoper transferleri var. Karşıyaka'dan geçen hafta ayrılan stoper Alpay Koldaş ise anlaşmaya vardığı Elazığspor'a resmi imzayı attı.