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Karşıyaka, Süper Lig'de Düşme Korkusuyla Savaşacak

Karşıyaka, Süper Lig'de Düşme Korkusuyla Savaşacak
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BASKETBOL Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko'ya 78-67 yenilerek zor duruma düşen Karşıyaka, ligde kalmak için son 3 maçına çıkmaya hazırlanıyor. Takım, düşme potasındaki rakiplerinin durumunu bekliyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 78-67 yenilen Karşıyaka kendisi için kalan son 3 maça düşme korkusunu üzerinden atamadan girdi. Ligde 1974'ten beri 51 yıldır aralıksız yer alıp 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası zaferleri yaşayan, son olarak 57 yıl önce 1968'de küme düşen Kaf-Kaf son 3 maçta kurtuluş savaşı verecek. Ligde cuma günü Fenerbahçe'nin 21 maçlık galibiyet serisine sürpriz şekilde son veren Merkezefendi Belediyesi Basket, pazartesi akşamı da Türk Telekom'u deplasmanda yenerek 11 galibiyete ulaşıp matematiksel olarak kurtuluşunu ilan etti.

RAKİPLER YENİLİRSE KURTULACAK

Aliağa Petkimspor ve Bursaspor'un da 11'er galibiyetinin olduğu Süper Lig'de Karşıyaka ise 10 galibiyetle 9'ar galibiyetle düşme potasındaki Darüşşafaka ve Manisa Basket'in tek galibiyet üzerinde yer alıyor. 7 galibiyetli sonuncu Yalovaspor'un umudu da pamuk ipliğine bağlı. Bu hafta pazar günü hayati öneme sahip sınavda Türk Telekom'u taraftarı önünde ağırlayacak Karşıyaka'nın gözü cumartesi günü oynanacak Bursaspor-Darüşşafaka, Büyükçekmece-Manisa Basket maçlarında olacak. Darüşşafaka kaybederse veya iki ekip de mağlup olursa Kaf-Kaf her türlü averaj hesabıyla kalan maçlarda kazanamasa bile ligde kalacak. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Hakan Sayılı bu haftaya yetişecek, Gallinat'ın durumu belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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