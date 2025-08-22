Karşıyaka, Stoper Muhammet Ensar Akgün ile Anlaşma Sağladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın transferde 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nden renklerine bağladığı 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün resmi sözleşmeyi imzaladı. Ensar, tepeden tırnağa kadroyu yenileyen yeşil-kırmızılılıların sezon öncesi 17'nci transferi oldu. Kaf-Kaf transferle ilgili, "Kulübümüz, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile anlaşma sağlamıştır. Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan savunma oyuncusu, Erenler Spor Kulübü, Arifiye Kalaycıspor, Tekirdağspor, Somaspor ve son olarak Manisa FK formaları giydi. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 24 maçta forma giyen Ensar, 1 gol 1 asist kaydetti. Muhammet Ensar Akgün'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor