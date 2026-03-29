Karşıyaka'dan stat teşekkürü

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da yönetim, taraftarın yıllardır beklediği yeni stadın yapımında önemli bir aşamaya gelinmesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında stadın yapımıyla ilgili hazırlanan protokolün onaylandığını açıklarken, yeşil-kırmızılı kulüp süreçle ilgili açıklamada bulundu. "Karşıyaka Stadına Kavuşuyor!" başlıklı açıklamada, "Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, önceki dönem Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan'a stat sürecine verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

MAVİŞEHİR ARAZİSİ İÇİN BAŞVURU

Açıklamada, "Yönetim kurulu olarak, her koşulda Karşıyaka'nın menfaatlerini ön planda tutarak hareket ettiğimizi ve kulübümüzün haklarını kararlılıkla savunmaya devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Mavişehir'de tahsisi inşaat sürecine başlanmadığı için iptal edilen altyapı arazisiyle de ilgili açıklamalarda bulunan Karşıyaka yönetimi şu ifadeleri kullandı: "Bu doğrultuda, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşıyan 99 dönümlük arazi için gerekli başvurular yapılmış olup, sürecin yakından takip edildiğini belirtmek isteriz. En kısa sürede camiamızı sevindirecek olumlu gelişmelerin yaşanacağına inanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay tarafından Karşıyaka Stadı için hazırlanan ortak protokol imzalanarak ilgili Bakanlığa iletilmiştir. Gerekli tüm iç süreçler ve anlaşmalar tamamlanmış olup, süreç artık yalnızca son imza aşamasına gelmiştir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm destekler talep edilmiş, üzerimize düşen tüm sorumluluklar eksiksiz yerine getirilmiştir. Gelinen bu noktada; Karşıyaka Spor Kulübü, büyük Karşıyaka taraftarı ve camiası olarak gözümüz ve kulağımız Sayın Bakanlık'tadır. Karşıyaka'nın yıllardır özlemini duyduğu stadın hayata geçirilmesi adına bekleyen imza sürecinin hızlandırılmasını camiamız adına önemle bekliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, bürokratlarımıza ve spor camiasının tüm paydaşlarına teşekkür ederiz. Karşıyaka'ya yakışan stadın bir an önce kazandırılması en büyük temennimizdir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı