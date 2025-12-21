SON yıllarda sürekli tüzük kongresine giden İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da tüzük yine değişiyor. Şirketleşmeye gitmek için daha önce tüzük değişiklikleri gündeme gelen, mevcut üye sayısını azaltıp aidat yatırmayan üyeleri elemeye çalışan Kaf-Kaf, ocak ayında yeni maddeleri oylayacak. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde ilk tarihi 5 Ocak olarak açıklanan tüzük genel kurulu 12 Ocak'ta toplanacak. Tüzükte yönetim kurulu üye sayısından kulüp kurullarına kadar değişiklikler yapılacak. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan maddelere göre yeni tüzük tartışmalı değişiklikler de içerecek.

Yeni tüzükte ilan edilen maddeler üyeler tarafından kabul edilirse kulübe üye olma şartları zorlaştırılacak. Üyeliğe giriş bin 500 TL'den 12 bin TL'ye, yıllık kulüp aidatı 300 TL'den bin 500 TL'ye çıkacak. 2 yıllık aidat borcu olanlar kulübün internet sitesinde ilan edildikten sonra 7 gün içinde ödeme yapmazsa üyelikten atılacak. Genel kurula katılıp oy kullanabilmek için üyelerden istenen üyelik şartı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak ancak kulüp başkanlığı için üyelik şartı 2 yıldan 1 yıla düşürülecek. Kulüp başkanları 1 yıllık başkanlık süresi aranmaksızın direkt divan kurulu üyesi olabilecek.