Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Yapacak

İZMİR'i yıllardır futbol, basketbol ve voleybol liglerinde temsil eden kentin 112 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka, şirketleşme gündemiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Özellikle yeni spor yasasıyla birlikte dernek statüsünde yönetilen spor kulüplerinde yöneticilerin bireysel olarak kulüplerin kamu borçlarından sorumlu tutulması nedeniyle çıkmaza giren, sponsor desteği de bulunmadığı için mevcut ekonomik şartlarda sıkıntılar yaşayan Kaf-Kaf, tarihi bir kongre düzenleyecek.

Yeşil-kırmızılılarda 18 Kasım'da toplanması beklenen ancak henüz kesin tarihi netleşmeyen olağanüstü genel kurulda yönetime şirketleşme yetkisi verilmesi istenecek. Kulüpte yönetim de üyelerin ibrasına sunulurken, mevcut listeyi güçlendirmek, camianın önemli isimlerini de şirketleşme sürecinde yönetime almak için yeni yönetim de seçilecek. İzmir temsilcisinde kongrede şirketleşme yetkisi alınırsa yine İlker Ergüllü başkanlığında güçlü bir yönetim listesi oluşturulması hedefleniyor.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 6 galibiyetle namağlup liderliğe yükselen Karşıyaka'da cumartesi günü Tokat Belediye Plevnespor'la Alsancak Stadı'nda oynanacak iç saha maçına ilgi büyük. Maç saatini yoğun temaslarla 19.00'a aldırıp bu sezon ilk kez gece maçına çıkmaya hazırlanan yeşil-kırmızılılar, maraton tribün bilet fiyatlarını 8 TL'lik işlem bedeli dahil toplam 10 TL olarak belirlerken, bu tribündeki biletler çıkar çıkmaz büyük oranda tükendi. Maç için numaralı tribün bileti yine 250 TL'den satılırken tribünlerin dolması bekleniyor.

ADEM BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Karşıyaka'nın futbol takımında geçen sezonun ilk yarısında forma giyen golcü Adem Büyük, profesyonel kariyerini noktalayıp teknik direktörlüğe başladı. Kaf-Kaf'ta geçen sezon çilek transfer olarak imza atıp ilk yarıda 12 maçta 2 gol, 2 asistle oynadıktan sonra devre arasında kadro dışı bırakılan 37 yaşındaki Adem Büyük, eski takımlarından 1'inci Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'da teknik sorumluluğa getirildi. Adem Büyük, Malatya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı dönemde bir dönem futbolcu-teknik adam olarak görev yapmıştı.