Karşıyaka Kulübü, "Hikayene Sahip Çık" kampanyasını başlattı

Karşıyaka Spor Kulübü, mali yapısını güçlendirmek ve taraftar desteğini artırmak amacıyla valilik onaylı yeni bir kampanya başlattı. Kulüp başkanı Metin Aygün Cicibaş, kampanyanın hedeflerini ve birlik çağrısını paylaştı.

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, mali yapıyı güçlendirmek ve taraftar desteğini tabana yaymak amacıyla valilik onaylı destek kampanyası başlattı.

Kulüp başkanı Metin Aygün Cicibaş, Çiğli ilçesindeki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında yürütülen kurumsallaşma çalışmaları ve 2026 yılına ilişkin hedef ve öncelikleri paylaştı.

Kulüp tarihinin bir direniş ve sahiplenme hikayesi olduğunu belirten Cicibaş, bu anlayışla "Hikayene Sahip Çık" sloganıyla yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Cicibaş kulübün zorlu bir dönemde olduğunu ifade ederek, "Bu zorlu dönemi geride bırakmak ve geleceğe umutla ilerlemek adına, birlik ve dayanışma içinde ortak bir sorumluluk üstleniyor, sahip olduğumuz bu eşsiz hikayenin hak ettiği yere ulaşması için kampanyamıza 'Hikayene Sahip Çık' çağrısıyla başlıyoruz." dedi.

Kampanyanın valilik izniyle yürütüldüğünü belirten Cicibaş, "31 Mayıs 2026 tarihine kadar 50 milyon lira toplanmasını hedefliyoruz. SMS kampanyası tüm operatörler için geçerli. 'Varım' yazıp 1912'ye gönderilecek SMS ile kulübe 100 lira destek verilebilecek." ifadelerini kullandı.

Cicibaş, bunun yanı sıra destek vermek isteyenlerin kurumsal ve bireysel EFT/havale yoluyla bağış yapabileceğini, SMS kampanyasının ardından bronz, gümüş ve altın kategorilerinde yeni destek modelleri oluşturulacağını, destek veren kişi ve kurumların isimlerinin tesislerde kalıcı şekilde sergileneceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kampanya için hazırlanan tanıtım videosu basın mensuplarına izletildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor
500


