Karşıyaka Spor Kulübü'ne 81 milyon TL'lik vergi borcu tebligatı

Karşıyaka Spor Kulübü, tarihi borç yükü ile mücadele ediyor. Vergi dairesi, eski yöneticilere 81 milyon 400 bin TL'lik ödeme emri gönderdi. Kulüp, yeniden yapılandırma bekliyor ancak borçlar artış gösteriyor.

TARİHİNİN en yüksek borç yüküyle camiasının desteğiyle ayakta kalarak futbol, basketbol ve voleybol liglerinde farklı hedefler peşinde koşan İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde kamu borçları yine gündemde. Yeşil-kırmızılılarda geçen iki sezonda İlker Ergüllü yönetiminde sayman ve futbol şube sorumlusu olarak görev yapan eski yöneticilerden İlker Akpınar'a vergi dairesinden kulübün vergi borcu nedeniyle 81 milyon 400 bin TL'lik ödeme emri geldiği öğrenildi. 2022 yılında yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda spor kulüplerinde yöneticilik yapan imza yetkilileri kulüplerin ödenmeyen kamu borçlarından sorumlu tutulurken, Karşıyaka'da Akpınar'a tebligat yapıldı.

Akpınar'ın yürütmeyi durdurmak için mahkeme yoluna gideceği belirtildi. Yeşil-kırmızılılarda o dönem 90 milyon TL'yi aşan güncel vergi borcu yüzünden geçen yıl ekim ayında 2023 ve 2024 yıllarında kulüpte imza yetkilisi olan yöneticilere vergi dairesinden ödeme emirleri gitmiş, eski yöneticiler mahkemeye başvurarak takibi durdurmuştu. Karşıyaka, Ekim 2024'te patlak veren vergi krizi sonrası yönetimden istifalarla başlayan süreçte olağanüstü kongreye gitmek zorunda kalmıştı. Yeşil-kırmızılılarda Ocak 2024-Mayıs 2025 arasında toplam 1.5 yıl başkanlığı yürüten İlker Ergüllü'ye de kulübün geçen sene temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki 700 bin TL tutarında SGK borcu nedeniyle geçen ay ödeme tebligatı gelmişti.

YENİ YAPILANDIRMA BEKLİYOR

Karşıyaka'nın 2023 yılında yapılandırmadan faydalanarak taksitlendirdiği kamu borcu yapılandırması da bu yıl temmuz ayında taksidi ödeyemeyince bozulmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), hafta içinde 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıklarken, Karşıyaka Spor Kulübü de yapılandırma bozulmadan 251 milyon 256 bin 556 TL borcu nedeniyle vergi yüzsüzleri listesinde girdi. İzmir'in 113 yıllık köklü temsilcisinin kamu borçları yapılandırma bozulduktan sonra katlanırken, kulüp yeniden yapılandırma bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
