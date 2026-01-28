Haberler

Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan "Devam" kararı

Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan 'Devam' kararı
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın istifa talebi yönetim kurulu tarafından kabul edilmedi. Yönetim, Cicibaş'ın göreve devam ettiğini duyurdu ve kulübün geleceği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş'ın istifa kararı yönetim kurulu tarafından kabul edilmedi. Yeşil-kırmızılı yönetim ikna edilen Aygün Cicibaş'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımızın, yaşanan yoğun süreçler ve değerlendirmeler kapsamında istifasını yönetim kuruluna sunduğu doğrudur. Ancak yapılan yönetim kurulu toplantısında, kulübümüzün mevcut durumu, devam eden sportif ve idari süreçler göz önünde bulundurularak istifanın kabul edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Karşıyaka yönetimi şu ifadelere yer verdi: "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda başkanımızla birlikte önümüzdeki haftalar da süreçte yeniden değerlendirme yapmak üzere görüş birliğine varmış, başkanımız da bu talep doğrultusunda görevine devam etmeyi kabul etmiştir. Kulübümüzün istikrarı ve geleceği adına çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürmektedir. Kamuoyunun yalnızca kulübümüzün resmi kanallarından yapılacak açıklamalara itibar etmesini rica ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
