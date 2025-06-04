Karşıyaka Spor Kulübü Camiası Acil Ödemeler İçin Seferber Oldu

Karşıyaka Spor Kulübü Camiası Acil Ödemeler İçin Seferber Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, başkan adayı çıkmaması sonrası camia üyelerinin katkılarıyla acil ödemeleri gerçekleştirdi. Eski yöneticilerin yardımıyla 1 milyon 240 bin TL kaynak toplanarak kamu borçları yapılandırmanın bozulması önlendi.

KONGREDE başkan adayı çıkmayınca yönetimsiz kalan İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da acil ödemeler için camia devreye girdi. Eski başkan ve yöneticilerin katkısıyla pazartesi günü 1 milyon 240 bin TL kaynak yaratıp taksit ödeme tarihinin son gününde ödeme yaparak kamu borcu yapılandırmasının bozulmasını önleyen yeşil-kırmızılılar, bayram tatili öncesi personel maaşları için de devrede.

1912 Karşıyaka Derneği koordinesinde, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu öncülüğünde camiadan Cenk Karace, Nazım Torbaoğlu, Mustafa Karabağlı, Mehmet Karal gibi isimlerin mali katkılarıyla toplanan kaynakla 2 aydır maaş alamayan kulüp personeline bayram öncesi ödeme yapılacak. Karşıyaka'da camia katkısıyla Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin elektrik borcu da ödendi. Karşıyaka'da kongre sonrası hafta başında başkanlıktan istifa eden İlker Ergüllü de 19 Haziran'daki seçime kadar basketbol takımına sponsor bulmak için görüşmeler yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.