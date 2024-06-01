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Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, yeniden seçildi

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Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Başkan İlker Ergüllü, 3 yıllığına göreve yeniden seçildi. Kongrede kulübün finansal durumu ve gelecek hedefleri de ele alındı.

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Başkan İlker Ergüllü, 3 yıllığına yeniden göreve geldi.

Yeşil-kırmızılıların Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki kongresine 200 civarında üye katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada kulüpten alacaklarını sponsorluk olarak vermeyi kabul eden Eski Başkan Turgay Büyükkarcı'ya teşekkür ederek başlayan Başkan İlker Ergüllü, "Büyükkarcı önümüzdeki 3 yıl bize sponsorluk verdi; bunun karşılığında da kulüple ilgili hesaplarında yardımcı oldu. Hepimiz burada Karşıyaka camiasına hizmet vermek için varız. Hatalarımız olacaktır. Mühim olan bu hataları en kısa sürede Karşıyaka Spor Kulübü'nün menfaatine sonuçlandırmak. Önümüzdeki 3 yılda ben ve arkadaşlarım Karşıyaka için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Ergüllü, "Birbirimizi karalamaktansa, haksız ve ağır eleştirilerde bulunmaktansa mühim olan destek olmak. Benim camiadan ve sosyal medyayı kullanan arkadaşlardan özellikle ricam bütün eleştirilere açığız ama Karşıyaka Spor Kulübü'nün menfaatine olan çözümlerle beraber. Önceliğimiz finansal yapı konusunda hatalarımızı düzeltip, kulübü kendi kendine yeter hale getirmek. Bu çok kolay bir şey değil, bütün kulüplerde bu sorun yaşanıyor. Biz Karşıyaka markasını bu konuda en iyi şekilde değerlendireceğiz. İkinci konu taraftarımızın beklediği sportif başarı. Camia olarak sportif başarı için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'nın yeni yönetim kurulu; asil Mustafa Karabağlı, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Yücel Yetik, İlker Akpınar, Demir Çelik, Hatice Özalp, Gökhan Şensan, Özgür Okan, Mehmet Karal, Bahri Ekmekçioğlu, Barbaros Karadağ, Onur Güner, Mehmet Yaya, yedek Bülent Kural, Yaşar Taşpınar, Mevlüt Durmuş Kara, Özkan Tonay Tufan Ergenç, Burak Uslu, Kazım Türk, Berrin Baysak, Mustafa Giray ve Metehan Taşova'dan oluştu.

BORÇ 400 MİLYON TL

Karşıyaka'nın kongresinde kulübün toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı.

Yöneticilere olan borçlar 43 milyon 862 bin, sporcular ve personele olan borçlar 26 milyon 833 bin, vergiler 53 milyon 42 bin, SGK ödemeleri 37 milyon 820 bin TL olarak belirtildi. Yeni spor yasası, TEFE-TÜFE oranları ve döviz kuru hesaplamalarıyla yönetimin tüzükte belirtilen borçlanma yetkisini aşmadığı bildirildi.

Toplam temliksiz yönetici alacakları 39 milyon 744 bin TL olarak açıklanırken, 30 Nisan sonrası bu rakamlardan camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu'nun 4 milyon 158 bin TL, yöneticilerden Mustafa Karabağlı'nın 5 milyon TL, Cenk Karace'nin 550 bin TL alacaklarını kulübe bağışladıkları açıklandı. Turgay Büyükkarcı alacaklarını yönetimle yapılan anlaşmayla sponsorluğa çevirdi. Başkan İlker Ergüllü de daha önce kulübe verdiği tüm mali desteği bağışlamıştı. Karşıyaka'da yeni sezonun taslak bütçesi de 450 milyon TL olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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