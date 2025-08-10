Karşıyaka, Sezon Açılışını Yeniden Yapıyor
Karşıyaka Spor Kulübü, yıllar sonra geleneksel sezon açılışını tekrarlayarak taraftarını 22 Ağustos'ta Alsancak Stadı'nda buluşturacak. Muğlaspor ile oynanacak özel maçta tüm branşların oyuncuları da tribünde yer alacak.
Karşıyaka Spor Kulübü'nün gelenekleri arasında olan sezon açılışı törenlerinde geçmiş yıllarda Yalı'daki Karşıyaka İlçe Stadı yıkılmadan önce kulübün tüm branşları ve altyapı oyuncuları statta taraftarın huzuruna çıkardı. Başta yeni transferler olmak üzere A takım oyuncuları tek tek taraftara tanıtılırdı. Açılış töreninde Karşıyaka futbol A takımı ile genç takımı taraftarın önünde bir gösteri maçı yapardı. İlçe Stadı'nın bir türlü yapılamayan yeni stat projesi kapsamında yıkılmasının ardından bu gelenek hiç tekrarlanmadı. Geçen yıl normal sezonun son haftasında oynanan Bursaspor maçı sonrası PFDK'dan 2 maç ceza alıp bu cezaların ilkini Play-Off'taki Muşspor sınavında çeken Karşıyaka, 7 Eylül'de Afyonspor'la oynayacağı yeni sezonun ilk sınavında da taraftarından yoksun olacak. İzmir ekibi üçüncü haftada 21 Eylül'de oynanacak Balıkesirspor karşılaşması ile taraftarıyla buluşacak.