Karşıyaka, savunma oyuncusu Ömer Alper Tatlısu'yu kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son olarak Yeni Mersin İdman Yurdu forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Alper Tatlısu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka'da transferler devam ediyor. Daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Alpay Koldaş, Barış Sağır ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak da 26 yaşındaki tecrübeli savunmacı Ömer Alper Tatlısu'yu renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Ömer Alper Tatlısu. 1997 doğumlu savunma oyuncusu Ömer Alper Tatlısu ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alper'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR