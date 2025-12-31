Karşıyaka'nın 3 hayali var

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devreyi zirve yarışında tamamlayan Karşıyaka 2026 yılında senelerdir kurduğu şampiyonluk, stat ve altyapı tesisine kavuşmayı bekliyor. Son şampiyonluğunu 2003 yılında 2'nci Lig'de yaşayan Kaf-Kaf, 23 yıldır kupaya hasret kaldı. 2016'da 1'inci Lig'den, 2018'de 2'nci Lig'den düştükten sonra 8 sezondur 3'üncü Lig'den kurtulamayan İzmir temsilcisi bu sezon hasrete son vermeyi hedefliyor. Grubunda liderlik yarışında devreyi ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka ikinci yarıda hedefine ulaşmaya çalışacak. Kaf-Kaf son 3 sezondur Play-Off'tan eli boş dönerken, Futbol Federasyonu'nun 3'üncü Lig'de sezon içinde statüyü değiştirerek gruplardan ilk iki sırayı elde eden takımları Play-Off oynamadan direkt 2'nci Lig'e çıkaracağı iddiası da yönetim tarafından yakından takip ediliyor.

İzmir'de yeni stat projesini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen yaklaşık 30 yıldır hayalini kurduğu stada kavuşamayan Karşıyaka seneler sonra ilk kez umutlandı. Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak stadının yapımını üstlenip 2026 bütçesinde ihale için kaynak ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2014'teki ilk projeyi çizen Mimar Bahadır Kul'la imza aşamasında. Boyutları değişmeden revize edilip kapasitesi artırılan stat için 2026'nın ilk aylarında ihaleye çıkılması planlanıyor. Stadın otopark yönetmeliğine takılmaması için engeller aşılmaya çalışılıyor. 2023'te altyapı tesisleri yapılması için kulübe tahsis edilen Mavişehir'deki 99 dönümlük araziyle ilgili de yeni proje çizdiren Karşıyaka, yıl içinde somut adım atmayı istiyor.

ADEM'LE GURUR DUYDU

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt camiaya büyük gurur yaşattı. Kaf-Kaff'ta ilk 11'de oynadığı son 5 maçta 1 gol, 2 asistle parlayıp transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerin dikkatini çeken 18 yaşındaki Adem, 7 Ocak'ta Antalya'da toplanacak aday kadroya davet edildi. Karşıyaka yıllar sonra ay-yıldızlı kadroya oyuncu vermenin gururunu yaşarken, Adem, Kütahyasporlu Bora Yağız Aydın'la birlikte 3'üncü Lig'den U19 Milli Takımı'na çağrılan iki isimden biri oldu.

BASATEMÜR: ADEM SATILIRSA SEZON SONUNA KADAR KİRALIK KALSIN

Kariyerinde daha önce amatörden ve altyapıdan birçok futbolcu keşfeden Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, vitrine çıkardığı Adem Yeşilyurt'la ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor'un ısrarla istediği Adem'in transferi için kendisini daha önce ilk olarak Fenerbahçe'den aradıklarını söyleyen Basatemür, "Sezon başında 12 altyapı oyuncusu geldi. İçlerinde en zayıf ve en çalımsızı Adem'di. Bu konuda ona pozitif ayrımcılık yaptık. Denizli İdmanyurdu maçından sonra beni ilk Fenerbahçe'den aradılar. Sonra Trabzonspor, Rizespor, Alanyaspor ve birçok takım aramaya başladı. Dünya futbolunda gelinebilecek en üst noktalara gelecek bir potansiyeli var, çıta yüksek. Tamamen işine konsantre olacak. Henüz topa sağ ayakla vuramıyor, kafa vuruşları iyi değil bunları tamamlamamız gerekiyor. Havaya girecek hiçbir durum yok, ben oldum dediğin anda zaten bitiyorsun. Başkanlarımıza da söyledim; hangi oyuncuyu istiyorlarsa vereceğiz. Kişiye bağlı değiliz, takımı götüren bir sistem var. Adem'de şartımız, sezon sonuna kadar kiralık kalması" dedi.

CUMALİ İMZAYI ATTI

Karşıyaka, Bölgesel Amatör Lig'deki Denizli temsilcisi Akkonakspor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan'la söyleşme imzaladı. Genç futbolcunun imza törenine Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek ve Sportif Direktör Mehmet Ceyhun katıldı. Yeşil-kırmızılı kulüp, "Karşıyakamıza hoş geldin, Cumali Turhan! 2007 doğumlu sol bek Cumali Turhan ile anlaşmış bulunmaktayız. Cumali Turhan'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'da 12 Ocak'taki tüzük kongresi öncesinde camiaya bilgilendirme toplantısı da yapıldı.