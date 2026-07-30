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Karşıyaka potasında Markovic imzaladı

Karşıyaka potasında Markovic imzaladı
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim, bir süredir temas halinde olduğu Boşnak başantrenör Nenad Markovic ile resmi sözleşme imzaladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim, bir süredir temas halinde olduğu Boşnak başantrenör Nenad Markovic ile resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Koçluk kariyerine KK Bosna'da başlayan, ardından Panionios'ta devam eden, Trabzonspor ile 2015'te EuroChallange finali oynayan ve 2016-17 sezonunda Karşıyaka'mızın başında yer alan Nenad Markovic; Tenerife ile 2017 yılında FIBA Kıtalararası Kupa (Intercontinental Cup) şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde ayrıca Gaziantep Basketbol, JDA Dijon, Dinamo Sassari ve Bursaspor'u çalıştıran, son olarak ise geçtiğimiz sezonu Panionios'ta tamamlayan Markovic, Karşıyaka'mızın yeni başantrenörü olmuştur. Sayın Nenad Markovic'e yeniden hoş geldin diyor, Karşıyaka'mızda yeni başarı hikayelerine birlikte imza atacağımıza inanıyor ve kendisine görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka'da geçen sezon takımı kümede tutmayı başaran başantrenör Ahmet Kandemir'le yollar ayrılmıştı.

SALONDA ODA KRİZİ

Karşıyaka'nın yıllardır basketbol ve voleybol maçlarını oynadığı, Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oda krizi patlak verdi. Basketbol şubenin kullandığı bir odanın belediye tarafından tahliye edildiği bildirildi. Kulübe tahliye konusunda bilgi verilmediği, yönetiminin sabah erken saatlerde gelişmeleri öğrendiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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