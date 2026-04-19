Karşıyaka'nın gözü play-offta

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu 67 puanla tamamlayan Karşıyaka, play-off'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde play-off kabusunu sona erdirmek isteyen Kaf-Kaf, ilk maçını 24 Nisan'da oynayacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta normal sezonun son maçında Tire 2021 FK'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak sezonu 67 puanla haftalar önce garantilediği üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da gözler play-off etabına çevrildi. 2'nci ligden 2018 yılında düştükten sonra üst üste 3'üncü, 8 sezonda 5'inci kez adını finallere yazdıran Kaf-Kaf, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde play-off kabusuna bu kez son vermeye kararlı. Play-offun ilk turunda grubu 9-1'lik İzmir Çoruhlu FK galibiyetiyle 59 puanla dördüncü bitiren Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak Karşıyaka rakibine ilk maçta 24 Nisan Cuma günü saat 17.00'de deplasmanda konuk olacak. Kaf-Kaf, 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rövanşa çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon ilk yarıda deplasmanda 0-0 berabere kalıp rövanşta 2-0 yendiği rakibini elemeyi başarırsa ikinci turda Eskişehirspor-Balıkesirspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda ilk maç 4 Mayıs Pazartesi günü, rövanş ise 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. İzmir temsilcisi finale çıkması halinde TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'tan gelecek finalistle TFF 2'nci Lig'e yükselmek için 15 Mayıs Cuma tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bu grupta 52 Orduspor, Karadeniz Ereğli Bld, Yozgat Bld Bozokspor ve Fatsa Bld play-offa kaldı. Karşıyaka'nın play-offta ilk turda eşleştiği Ayvalıkgücü Belediyespor yıllardır takımı çalıştıran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde art arda 4 kez play-offa kalmayı başarmıştı.

