Karşıyaka, Pazarspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Pazarspor'u da deplasmanda 1-0 mağlup eden Karşıyaka zirvedeki yerini korurken, 24 yıl sonra ligin ilk 3 maçını kazandı. Ağır zeminde Pazarspor'un kilidini ilk 2 haftanın yıldızı olan Enes Nalbantoğlu'nun ceza sahasında rakipten çalıp, bomboş pozisyondaki Yasin Ozan'a attırdığı golle açan Kaf-Kaf şampiyonluk yarışına şimdiden ağırlığını koydu.

Son olarak 1999-2000 sezonunda o dönemki 2'nci Lig'de sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan İzmir temsilcisi, 24 sene sonra ilk haftalarda fire vermeyip 3'te 3 yaptı. İlk 3 haftada Eynesil Belediyespor ve Pazarspor'u deplasmanda, Amasyaspor FK'yı ise İzmir'de mağlup etmeyi başaran Karşıyaka,rakiplerinden puan farkıyla liderlik koltuğunda yalnız kaldı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Bergama Sportif'i konuk edecek Kaf-Kaf, pazar günü ligde Turgutluspor'u ağırlayacak.

YASİN DEPLASMAN GOLCÜSÜ

Karşıyaka'da ilk hafta 3-1 kazanılan Eynesil Belediyespor deplasmanında ilk golü atan isim olan Yasin Ozan, Pazarspor önünde de galibiyeti getirdi. Karşıyaka'nın yağışla ağırlaşan zeminde tutuk oynadığı deplasmanda Yasin'in golünde aslan payı ilk 2 haftada 3 gol atarken, asistleriyle de öne çıkan Enes Nalbantoğlu'nun oldu.

TALİHSİZ EFE

Karşıyaka'nın transfer döneminin son gününde Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı, yeşil-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk maçta ağır sakatlık yaşadı. Pazar deplasmanında 70'inci dakikada Sefa'nın yerine oyuna giren genç futbolcu 15 dakika sonra rakibiyle girdiği mücadelede dizinden sakatlık yaşayıp sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen, daha önce de aynı dizinden aynı sakatlığı yaşayan Efe üzüntüsünden sinir krizi geçirdi. Karşıyaka Efe'nin sakatlığıyla 3 puana sevinemedi.