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Karşıyaka'nın Yeni Stat Mücadelesi: Tire'deki Maçta Hedef 3. Lig

Karşıyaka'nın Yeni Stat Mücadelesi: Tire'deki Maçta Hedef 3. Lig
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İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, yeni stat talebine rağmen yıllardır mücadele ediyor. Bu hafta Tire'de modern statta Kuşadasıspor ile karşılaşacak. Taraftarlar, yıllardır devam eden stat mücadelelerinin ardından maç için 400 TL'lik bilet alarak stada gidecek.

İZMİR'de yeni stadyum talebini 26 yıl önce ilk gündeme getiren kulüp ve kentin stat konusundaki en mağdur takımı olarak kalan Karşıyaka, bu hafta Tire'de yapılan modern statta deplasmana çıkacak. Stat için 1998'den beri çalmadık kapı bırakmayan Karşıyaka'da kulübün yeni stat projesi kapsamında yıkılan İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin arazisi yaklaşık 10 yıldır atıl bekliyor. Daha önce gündeme gelen Çiğli'deki stat planı kabul görmeyen, Örnekköy'de ülkemizin 2016 Avrupa Şampiyonası için hazırlanan 40 bin kişilik stat projesi şampiyona 1 oy farkla Fransa'ya kaybedilince gerçekleşmeyen Karşıyaka'nın Yalı'daki stat projesi ise 2 kez ihale edilmesine rağmen gerçekleşemedi.

Stadın 2014 ve 2017 yıllarında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan iki ihalesi de açılan davalar, aradan geçen süreçteki maliyet farkı gibi etkenlerle iptal edildi. Karşıyaka, 2015 senesinde yeni stat için yıkılan bu alandaki eski stat, kulüp binası, tenis kortları, dükkanlar ve salonundan da oldu. Projeyle ilgili tartışmalar halen sürüp adım atılamazken, Karşıyaka Stadı sayesinde gündeme gelerek TOKİ tarafından iki kez aynı tarihlerde ihale edilen, şu an A Milli Takım'ın maçlarına da ev sahipliği yapan Süper Lig'deki Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı 2020 yılında, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptırdığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı ise 2021'de açıldı.

TİRE'DE 5 YIL AMATÖR MAÇLAR OYNANDI

Karşıyaka'nın bu hafta TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü Kuşadasıspor deplasmanına çıkacağı, İzmir merkezine 100 kilometre uzaklıktaki ilçe Tire'de maliyetinin büyük bir kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlenerek yaptırdığı Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı ise 2015'te ihale edilip 2018'de kapılarını açtı. UEFA standartlarında, 15 bin koltuk kapasiteli modern stat, merkeze uzak ilçede profesyonel takım kalmayınca açıldıktan yalnız 1 yıl sonra profesyonel maçlara kapandı. Koronavirüs pandemisi de başlayınca statta uzun süre maç oynanamadı. Son 5 yılda yalnız amatör maçların yapıldığı stat, Tire 2021 FK bu sezon 3'üncü Lig'e çıkınca tekrar profesyonel liglere ev sahipliği yapmaya başladı. Senelerdir yeni stat bekleyen, stat arazisinde çadır eylemi yapıp miting düzenleyen Karşıyaka taraftarları, Tire'nin modern stadındaki maçı 400 TL'lik deplasman bileti alarak izleyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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