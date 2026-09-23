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Karşıyaka'nın transfer yasağı, oyuncu ve antrenörlerin alacakları ödenince kaldırıldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'nın, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödemesinin ardından TBF'nin transfer yasağı kaldırıldı. Kulüp, TBF'ye olan oyuncu borçlarının kapatıldığını ve Samet Geyik ile Ozan Yılmaz'a teşekkür edildiğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip, transfer yasağını kaldırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TBF'ye olan oyuncu borçlarımız kapsamında Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Serkan Menteşe, Ege Özçelik, Samet Geyik ve Efe Yılmaz ile antrenörlerimiz Göktuğ Dilbazer, Ahmet Kandemir, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu ve Candost Volkan'ın alacakları kapatılmıştır. Gerçekleştirilen ödemelerin ardından TBF tarafından uygulanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. Bu zorlu süreçte kulübümüze gösterdikleri anlayış ve sağladıkları destek dolayısıyla Samet Geyik ve Ozan Yılmaz'a teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA
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