Karşıyaka'ya 2 maç seyircisiz cezası

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekilirken İzmir temsilcisi Karşıyaka geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak. Geçen sezon son hafta Bursaspor'la oynanan iç saha maçında yaşanan olaylar nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 2 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 822 bin 500 TL ceza alan yeşil-kırmızılı ekip cezayı yeni sezonda çekecek. 25-28 Eylül hafta sonunda başlayacak ligde sezonu Ankara'da Türk Telekom deplasmanında açacak Karşıyaka ligin ikinci haftasında Galatasaray'ı, ve dördüncü haftada Çayırova Belediyespor'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda boş tribünler önünde ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı