Haberler

Karşıyaka'ya 2 maç seyircisiz cezası

Karşıyaka'ya 2 maç seyircisiz cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekilirken İzmir temsilcisi Karşıyaka geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekilirken İzmir temsilcisi Karşıyaka geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak. Geçen sezon son hafta Bursaspor'la oynanan iç saha maçında yaşanan olaylar nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 2 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 822 bin 500 TL ceza alan yeşil-kırmızılı ekip cezayı yeni sezonda çekecek. 25-28 Eylül hafta sonunda başlayacak ligde sezonu Ankara'da Türk Telekom deplasmanında açacak Karşıyaka ligin ikinci haftasında Galatasaray'ı, ve dördüncü haftada Çayırova Belediyespor'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda boş tribünler önünde ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler