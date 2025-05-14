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Karşıyaka'nın Play-Off Maçları Dev Ekrandan Yayınlanacak

Karşıyaka'nın Play-Off Maçları Dev Ekrandan Yayınlanacak
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Karşıyaka, Muşspor ile oynayacağı Play-Off maçlarını dev ekrandan izleyicileriyle buluşturacak. İki maç, Zühtü Işıl Meydanı'nda yayınlanacak.

3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Play-Off grup finalinde Muşspor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın, rakibiyle oynayacağı iki maç ilçede dev ekrandan yayınlanacak. Karşıyaka Taraftar Derneği'nin talebi doğrultusunda Karşıyaka Belediyesi, Yeşil-kırmızılıların Play-Off maçlarını dev ekrandan yayınlayacağını duyurdu. Karşıyaka'nın yarın saat 16.00'da Muşspor'la deplasmanda oynayacağı maç Zühtü Işıl Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan takip edilecek.

Normal sezonun son haftasındaki Bursaspor mücadelesi sonrası aldığı ceza nedeniyle rakibini 19 Mayıs Pazartesi günü Alsancak Stadı'nda aynı saatte taraftarından yoksun ağırlayacak Kaf-Kaf'ta Karşıyaka Belediyesi bu maçı aynı meydanda dev ekrandan yayınlayacak. Karşıyakalılar, kulübün kurucusu olan Zühtü Işıl'ın adını taşıyan meydanda takımlarının zaferine tanıklık etmek için yerlerini alacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, geçen hafta Karşıyaka'nın antrenmanını ziyaret ederek takıma destek vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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